West Ham-Manchester United: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Avrupa kupalarına veda eden ve ligde de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Manchester United, Premier Lig'in 18. haftasında konuk olduğu West Ham'a 2-0 yenilerek kötü gidişatı sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda West Ham'a 2-0 yenildi.
Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Manchester United, Londra Olimpiyat Stadı'nda West Ham'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72'de Jarrod Bowen ve 78'de Muhammed Kudus attı.
West Ham bu galibiyetle puanını 30'a çıkarırken, Manchester United 28 puanda kaldı.