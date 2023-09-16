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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City geriden geldi! West Ham: 1 - Manchester City: 3 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham: 1 - Manchester City: 3 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United, Manchester City'yi ağırladı. Manchester City deplasmanda geri düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:36
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        Manchester City geriden geldi!
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        West Ham United'ın golünü 36. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

        Manchester City'nin golleri 46. dakikada Jeremy Doku, 76. dakikada Bernardo Silva ve 86. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

        23 yaşındaki Norveçli Erling Haland, Premier Lig'de bu sezon 5. maçında 7. golüne ulaştı.

        Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu galibiyetle lige 5'te 5 ile başladı. David Moyes yönetimindeki West Ham United bu sezon ligde ilk kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Liverpool'a konuk olacak. Manchester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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