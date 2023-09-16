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West Ham United'ın golünü 36. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

Manchester City'nin golleri 46. dakikada Jeremy Doku, 76. dakikada Bernardo Silva ve 86. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

23 yaşındaki Norveçli Erling Haland, Premier Lig'de bu sezon 5. maçında 7. golüne ulaştı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu galibiyetle lige 5'te 5 ile başladı. David Moyes yönetimindeki West Ham United bu sezon ligde ilk kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Liverpool'a konuk olacak. Manchester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.