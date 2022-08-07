Son şampiyon City, ligin ilk haftasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.

Rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen City, yeni transferi Norveçli santrfor Erling Haaland'ın 36. (penaltıdan) ve 65. dakikalarda fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.