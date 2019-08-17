Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Hollandalı Wesley Sneijder'in futbolu bıraktıktan sonra yapacağı iş belli oldu. Aktif futbol kariyerini sonlandıran Sneijder, futboldan uzak kalmayacağını belirterek yeni işinin de futbol dünyasında olacağını açıkladı.

'OYUNCULARI YÖNLENDİRMEK İSTİYORUM'

Futbolcu menajeri olarak oyunculara tecrübelerini aktarmak istediğini belirten Sneijder, "Oyuncuları yönlendirmek istiyorum, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Dünya Kupası finalini ve daha bir çok tecrübemi oyuncularla paylaşmak istiyorum" dedi.

35 yaşındaki Hollandalı sahadan uzak kalmak istemediğini ve bu işle birlikte çim kokusundan ve gol sevinçlerinden uzaklaşmayacağını, bu yüzden mutlu olduğunu belirtti.