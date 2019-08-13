Wesley Sneijder - Hollanda basınında Galatasaray'ın eski yıldızının vedası: 'Büyük Dörtlü'nün son ismi de gitti'

13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'ın da eski yıldızlarından olan Wesley Sneijder'in futbolu bırakmasıyla, Hollanda futbolundaki "Büyük Dörtlü" dönemi de sona erdi.
Hollanda futbolunun uluslararası turnuvalarda son 10 yılda elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan dörtlünün diğer isimler Rafael van der Vaart, Arjen Robben ve Robin van Persie de daha önce futbolu bırakmıştı.
35 yaşındaki Sneijder, dörtlünün futbol oynamaya devam eden son ismiydi.
Hollanda Milli Takımı'nın 134 maçla en fazla forma giyen oyuncusu unvanını elinde bulunduran Sneijder'in bu kararı, medyada geniş yer buldu.
Hollanda Televizyonu (NOS) futbol yorumcusu Jeroen Elshoff'a göre Sneijder, Arjen Robben ile birlikte "Büyük Dörtlü"nün ilk sırasında yer alıyor.
Hollanda Radyosu'nda yayınlanan "Spor Forum" programına konuşan yorumcu, 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Sneijder'in Brezilya'ya attığı 2 golün unutulmaz olduğunu söyledi.
Elshoff, "O maçta stadyumdaydım. Asla unutulmayacağım en güzel anlardan biriydi" dedi.
Güney Afrika'daki şampiyona, Wesley Sneijder'in futbol kariyerinin en parlak yılıydı.
La Liga'da 2008 - 2009 sezonununda Real Madrid formasıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Sneijder, teknik direktör José Mourinho'nun ardından İtalya'nın İnter takımına transfer oldu.
İnter'de 2009 - 2010 sezonu Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan yıldız oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası finallerine gitti.
Hollanda'nın İspanya ile final oynadığı şampiyonada attığı 5 golle, en fazla gol atan oyuncu oldu.
Uruguaylı Diego Forlan'ın ardından şampiyonanın en iyi ikinci oyuncusu seçildi.
Ajax'ın eski takım yöneticisi David Endt'e göre, Sneijder, "Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri" olarak hatırlanacak.
Endt, Hollanda futbolunun en yetenekli futbolcularından biri olarak tanımladığı Sneijder'in kapasitesini yeterince kullanamadığı görüşünde.
Bunun nedenini de, "Wesley, her zaman onu heyecanlandırabilecek bir teknik direktöre ihtiyaç duydu. Ve bunu herkes yapamadı" sözleriyle açıklıyor.
Eski Ajax yöneticisine göre, José Mourinho, Sneijder için bu motivasyonu en iyi sağlayan isimdi.
Mourinho'nun isteği üzerine Manchester United, Hollandalı yıldızı almak için İnter'e 30 milyon euro önermiş ama Milano ekibi bunu kabul etmemişti.
David Endt'e göre, Mourinho'nun gidişi, Sneijder'in de "düşüşe geçmesine" neden oldu.
Volkskrant gazetesi spor yazarı Robèrt Misset de, Sneijder için, "Oyundan zevk alan, cesur, zehir gibi, her zaman kazanmak için ön planda olan bir oyuncu" tanımlaması yapıyor.
Belçikalı futbol yazarı Hans Vandeweghe'ye göre, Robben'den sonra "Büyük Dörtlü"nün ikinci sırasında yer alan Sneijder, "fantastik" bir futbolcu.
Hollandalı oyuncu, kulüpler düzeyinde 572 resmi maça çıktı. 180 kez Ajax, 175 kez Galatasaray, 116 kez Inter için 116, 66 kez de Real Madrid forması giydi.
Katar ekibi Al Gharfa ile 27 ve Fransa 1. Ligi takımlarından Nice ile 8 kez sahaya çıkan Sneijder 572 maçta 152 gol atıp, 142 asist yaptı.
Galatasaray forması altında İstanbul'da 4,5 yıl geçiren Hollandalı yıldız, 175 resmî maçta 46 gol attı.
Sneijder, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası ve 2 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
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