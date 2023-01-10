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Wesley Sneijder'den Weghorst için şok sözler!

Wesley Sneijder, vatandaşı Wout Weghorst hakkında şaşırtan ifadeler kullandı

Giriş: 10.01.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Wesley Sneijder'den Weghorst için şok sözler!
HABERTURK.COM

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, vatandaşı Wout Weghorst'un Manchester United'a olası transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"WEGHORST MU? ŞAKA OLMALI!"

Wesley Sneijder, Manchester United'ın Weghorst'u almak istemesine inanamadığını vurgulayarak "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk, kısa bir süre önce Manchester United'ın bu transfer girişimini eleştirirken, "Wout Weghorst, bence aradıkları hedef santrfor değil" açıklamasını yaptı.

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