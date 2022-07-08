Werder Bremen Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

Werder Bremen Beşiktaş maçı için geri sayım başlamış durumda. İşte şimdiden büyük bir merakla beklenen Werder Bremen Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...



W.BREMEN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Werder Bremen Beşiktaş hazırlık maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.



W.BREMEN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Werder Bremen Beşiktaş maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.