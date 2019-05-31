1 Haziran Cumartesi saat 22.00’deki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, iki futbol efsanesinin karşılaşmaya ilişkin yorum ve değerlendirmeleri ile birlikte, beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS HABER’in canlı yayınıyla, Türkiye’deki futbolseverlerle de buluşacak.

İstanbul, 31 Mayıs 2019: Futbolun dev isimleri Jose Mourinho ve Arsene Wenger, uluslararası spor kanalı beIN SPORTS’un 1 Haziran Cumartesi günü yayınlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında gerçekleştirilecek programa katılacak.

İkilinin televizyonda ilk kez beraber yer alacakları bu programda, dünya futbolunun zirvesindeki bu heyecan verici maç bütün yönleriyle masaya yatırılacak.

Ünlü taç çizgisi tartışmasından, basın toplantısındaki atışmalara kadar, Arsene Wenger ve Jose Mourinho, sürükleyici yorumları, aydınlatıcı değerlendirmeleri ve dünyanın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol müsabakası hakkında yapacakları dikkat çekici analizleriyle beIN SPORTS ekranlarında olacaklar.

Efsane isimlerin yorum ve değerlendirmeleri, beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS HABER’in canlı yayınıyla Türkiye’deki futbolseverlerle de buluşacak.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly konuya ilişkin şunları söyledi: “Futbol dünyasında tüm zamanların en iyi iki ismini ekranlarımızda ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Spor televizyonculuğunda ilk kez, hem Arsene Wenger hem de Jose Mourinho aynı stüdyoda, Avrupa’nın en büyük futbol müsabakası hakkında konuşacaklar ve ünlü kariyerlerinden heyecan verici hikayeleri canlı yayında paylaşacaklar. Öncü küresel spor yayın kuruluşu olan beIN SPORTS, tüm dünyadaki izleyicileri için en başarılı analistlerin uzmanlığıyla birlikte, en iyi içeriği sağlayarak tarih yazmaya devam edecek”.