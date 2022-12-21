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Wells Fargo'ya 3.7 milyar dolar ceza

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun, otomobil ve konut kredileri (mortgage) yanı sıra mevduat hesaplarını kötü yönettiği suçlamaları üzerine 3.7 milyar dolar ödeyeceği bildirildi

Giriş: 21.12.2022 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Wells Fargo'ya 3.7 milyar dolar ceza
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Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan (CFPB) yapılan açıklamada, bankanın tüketicilere tazminat olarak 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı ve yasal ihlaller için 1,7 milyar dolarlık para cezası ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın 16 milyondan fazla tüketicinin hesabını etkileyen yasa dışı faaliyetlerinin yanı sıra, kredi ödemelerini defalarca yanlış uyguladığı, evlere ve yasa dışı olarak el konulan araçlara haksız haciz koyduğu, ücretleri ve faizi yanlış değerlendirdiği ayrıca sürpriz mevduat ücretleri aldığı aktarıldı.

CFPB'nin açıklamasında, bankanın yasa dışı uygulamalarının müşterilerinin milyarlarca dolarlık mali zarar görmesine, binlerce müşterinin araçlarının ve evlerinin kaybına yol açtığı hatırlatıldı.

Wells Fargo'dan yapılan açıklamada ise bankanın CFPB ile otomobil kredisi, konut kredisi ve tüketici mevduat hesaplarıyla ilgili olarak çoğunluğu birkaç yıldır çözülmemiş sorunları çözecek geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, bankanın 2020'den bu yana düzeltici eylemlerini ve iyileştirmelerini hızlandırdığı da kaydedildi.

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