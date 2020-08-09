Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, yarın sağlık kontrolüne girecek. Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FATİH AKSOY GİDİYOR

Beşiktaş, Welinton transferine karşılık Fatih Aksoy'u takas olarak Alanyaspor'a verecek. Genç oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.