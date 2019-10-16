'Welcome to the Twenties 2.0' geliyor

16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee'nin kurucusu olduğu, caz ve swing aromalı popüler şarkı yorumlarıyla kalıpların dışına çıkan dünya çapında büyük üne sahip müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 'Welcome to the Twenties 2.0' dünya turnesini Yapı Kredi 75'inci Yıl Konserleri kapsamında Türkiye'ye taşıyor. 28 Ekim'de Ankara'daki Milyon Performance Hall, 29 Ekim'de İstanbul'daki Volkswagen Arena ve 30 Ekim'de İzmir'deki Ooze Venue, Postmodern Jukebox'ın stil ve virtüözlüğü birleştiren benzersiz performansına ev sahipliği yapacak.
Cazın doğuşuna tanıklık eden 1920'lerden ilham alan 'Welcome to the Twenties 2.0' turnesi, dünya çapında 250 şehirde dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Scott Bradlee'ye göre tam anlamıyla bir "Great Gatsby yansıması" olan bu turne, 1920'ler konseptli gelmiş geçmiş en büyük parti. 2009'da Bradleee tarafından kurulan Postmodern Jukebox, YouTube'da 1 milyarın üzerinde dinlenme sayısına ve 3.5 milyonun üzerinde aboneye sahip. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca dünya üzerinde ayak basılmadık yer bırakmayan grup, altı kıtada biletleri tamamen tükenen yüzlerce unutulmaz konsere imza attı. iTunes ve Billboard müzik listelerinde zirveyi gördü. NPR, NBC ve Good Morning America gibi mecralara taşındı. Toplamda 20 albüm yayınlayan Postmodern Jukebox, Scott Bradlee'nin önderliğinde YouTube'de hemen hemen her hafta yeni bir video paylaşarak milyonlarca izlenme sayısına kısa sürede ulaşıyor. Radiohead, The White Stripes, Outkast, Talking Heads, David Bowie, Sia, Miley Cyrus, Katy Perry ve Lady Gaga gibi isimlerin şarkılarına caz ve swing estetiğiyle yaklaşarak vintage performanslar sunan Postmodern Jukebox, bugüne kadar 70 civarı usta müzisyene ev sahipliği yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!