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Weghorst'tan Martial'i kızdıracak sözler

Manchester United forması giyen Wout Weghorst'tan, takım arkadaşı Anthony Martial'i kızdıracak bir açıklama geldi. Hollandalı golcü, Martial'i "Sakatlanmaya eğilimli" olarak tanımladı.

Giriş: 27.03.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Weghorst'tan Martial'i kızdıracak sözler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Devre arasında Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiliz medyasına konuştu.

Hollandalı yıldız, takım arkadaşı Anthony Martial'i "sakatlanmaya eğilimli" olarak tanımladı. Weghorst, Martial'i, kondisyon eksikliğini gidermek için yeterince gayret göstermediği için de eleştirdi.

Hollandalı golcü, devre arasında teknik direktör Ten Hag'ın kendine uygun bir forvet aradığını ve çok seçenekli kadro kurmayı hedeflediğini de belirtti.

Wout Weghorst, "Manu'ya gelirken hocamız bana ne kadar güvendiğini söyledi" ifadesini kullandı.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Weghorst, "Hayalim hep en yükseğe çıkmak, bu beni inanılmaz derecede gururlandırıyor." dedi.

Manchester ekibi ile şimdiye kadar 18 maça çıkan Wout Weghorst, 2 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.

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