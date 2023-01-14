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Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına veda

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a sezon sonuna kadar imza atan Wout Weghorst, Siyah Beyazlılar için bir veda mesajı yayımladı. Yıldız oyuncunun sonra bu mesajı silmesi dikkat çekti

Giriş: 14.01.2023 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına veda
HABERTURK.COM

Weghorst sosyal medyadan Beşiktaş taraftarlarına veda etti. Hollandalı oyuncunun vedasında şu ifadeler yer aldı:

"Canım Beşiktaş taraftarı; Bu güzel ülkeye ve şehre ilk ayak bastığım andan itibaren bana gerçek sevgiyi gösterdiniz. Aslında transferim öncesinde de bunu bana attığınız mesajlarla, evime gönderdiğiniz hediyelerle göstermiştiniz. Süper Lig deneyimimin en büyük sebebi sizlerdiniz. Sizleri tanımadan önce, mükemmel bir sevgi bağı kurmak için 6 ay yeterli deseler belki biraz düşünebilirdim ancak bunun mümkün olduğunu gördüm.

Evimizde oynadığımız maçlarda yaratılan atmosfer, Türkiye’nin hangi şehrine gidersek gidelim bizi karşılayan binlerce kişi bu taraftarın eşsiz büyüklüğünü her geçen gün bana gösterdi. Ben de Beşiktaş forması ile oynadığım her maçı bu bilinçle sizlere layık olmak için oynadım. Geride bıraktığımız 6 aya çok şey sığdırdım.Birlikte çok güzel anılar biriktirdik.

Sizlere hayallerimi takip etmek için şimdilik veda ediyorum ancak dünyanın her yerinde kimle konuşursam konuşayım bu taraftarın büyüklüğünü anlatarak Beşiktaş taraftarının gönüllü elçisi olacağımı belirtmek istiyorum. Bana gösterilen saygı ve sevgi için büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum."

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