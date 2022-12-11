Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022 Weghorst, Messi olayını anlattı! Arjantain-Hollanda maçının ardından... - Spor haberleri

Weghorst, Messi olayını anlattı!

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada oyuna sonradan giren Hollandalı futbolcu Wout Weghorst 2 gol atarken, maçın ardından da Messi ile bir tartışma yaşadı. Weghorst, Messi ile yaşananları anlattı

Giriş: 11.12.2022 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Weghorst, Messi olayını anlattı! Arjantain-Hollanda maçının ardından... - Spor haberleri

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltılarda kaybedip elenen Hollanda'da karşılaşmaya Wout Weghorst damga vurdu.

Oyuna 79. dakikada Hollanda 2-0 mağlup durumdayken giren ve karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağlayan Weghorst, maçın ardından Lionel Messi ile yaşananları anlattı.

"HAKARET YAĞDIRDI"

Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı" diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Arjantin - Hollanda karşılaşmasının son dakikaları ve penaltılara gerginlikle geçerken, Messi maç sonu röportajında, "Ne bakıyorsun aptal!" ifadelerini kullanmıştı.

Arjantinli yıldızın bu sözleri Weghorst'a söylediği öne sürülmüştü. Weghorst ise maç sonu "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yapmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?
Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?
Otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı!
Otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı!
Okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımına soruşturma!
Okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımına soruşturma!
Pazar kahvaltılarınız için asla yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlayacağınız pişi tarifi: İşte puf puf kabaran pişinin püf noktası!
Pazar kahvaltılarınız için asla yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlayacağınız pişi tarifi: İşte puf puf kabaran pişinin püf noktası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.