HABERTURK.COM

Beşiktaş'ta sözleşme feshi için görüşmelerini sürdüren Wout Weghorst bugün yapılan antrenmana katıldı.

Hollandalı golcü sözleşme feshi için Beşiktaş ile Burnley'nin anlaşmasını bekliyor. Kulüplerin anlaşması sonrası Beşiktaş'tan ayrılacak olan Weghorst, Manchester United'a transfer olacak.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalıştı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.