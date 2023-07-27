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        Haberler Televizyon Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix dizisi Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday yeni sezon fragmanı...

        Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi...

        Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan Wednesday'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Yönetmenliğini dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Tim Burton'un üstlendiği dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. Peki, şimdiden merakla beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 15:48
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        • 1

          Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 22 Kasım 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı, komedi ve korkuyu harmanlayan ve dünya genelinde büyük yanku uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri ve fragmanını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

          WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

          Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak.

        • 3

          WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.

          Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

        • 4

          WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

          Wednesday Addams - JENNA ORTEGA

          Enid Sinclair EMMA MYERS

          Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE

          Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN

          Bianca Barclay - JOY SUNDAY

          Ajax - GEORGIE FARMER

          Eugene - MOOSA MOSTAFA

          Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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