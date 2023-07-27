WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak.