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        Haberler Spor Diğer WCGC 2025 Türkiye finalinde kazanan Mevlüt Çavuşoğlu'nun takımı! - Diğer Haberleri

        WCGC 2025 Türkiye finalinde kazanan Mevlüt Çavuşoğlu'nun takımı!

        OPET'in ana sponsorluğunda ve BloombergHT ile HT Spor Ana Medya sponsorluğunda gerçekleşen WCGC – World Corporate Golf Challenge 2025 Türkiye finalinde kazananlar belli oldu. 2-3 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf and Country Bodrum'da gerçekleşen turnuvayı birincilikle tamamlayan Armada Takımı, 19-23 Ekim tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde yapılacak dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:53
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        WCGC 2025 Türkiye finalinde kazanan Çavuşoğlu'nun takımı!
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        OPET, spora desteğini sürdürüyor. OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge Türkiye 2025 finali, 2-3 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf Country Bodrum’da gerçekleşti.

        Matrix Travel organizatörlüğünde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve 42 takımın mücadele ettiği WCGC 2025’de bu yılın kazananı Mevlüt Çavuşoğlu ve Oğuz Şenol Yüce’den oluşan Armada Takımı oldu. Mevlüt Çavuşoğlu ve Oğuz Şenol Yüce ikilisi toplamda 154 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Türkiye finalinin şampiyonu Armada Takımı 19-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin Shanghai’da yapılacak WCGC Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek.

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        Savaş Berktaş ve Ramazan İnce’nin temsil ettiği Sportspark Köln Takımı 151 puanla ikinci sırada yer alırken, Turgay Akbal ve Murat Şarsel’in oluşturduğu Akbal İç Mimarlık Takımı ise 138 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

        Kazanan takımlara ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Matrix Travel’ın sahibi Yavuz Üngör tarafından verildi.

        ŞİRKETLER İÇİN ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL ŞANSI

        1993’ten beri yaklaşık 1 milyon golfçünün katıldığı ve 2013 yılından beri Türkiye’de düzenlenen dünyanın en geniş katılımlı kurumsal golf turnuvası olan World Corporate Golf Challenge (WCGC), iş dünyası ve golf sektörünü bir araya getirerek uluslararası arenada şirketleri temsil etme fırsatı sunuyor. 2025 itibarıyla 34 ülkede gerçekleştirilen ve her yıl kazanan takımları Dünya Finali’nde buluşturan turnuvanın Türkiye finallerinin ana sponsorluğunu 2015 yılından bu yana OPET üstleniyor.

        Dereceye Girenler;

        Birinci Takım: Armada Takımı / Mevlüt Çavuşoğlu – Oğuz Şenol Yüce

        İkinci Takım: Sportpark Kölh Takımı / Savaş Berktaş – Ramazan İnce

        Üçüncü Takım: Akbaş İç Mimarlık Takımı / Turgay Akbal – Murat Şarsel

        Longest Drive Kadınlar: Ece Şimşekalp

        Longest Drive Erkekler: Yankı Civelek

        Nearest to Pin: Birol Uygurlu

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