WCGC 2025 Türkiye finalinde kazanan Mevlüt Çavuşoğlu'nun takımı!

OPET, spora desteğini sürdürüyor. OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge Türkiye 2025 finali, 2-3 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf Country Bodrum’da gerçekleşti.

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Matrix Travel organizatörlüğünde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve 42 takımın mücadele ettiği WCGC 2025’de bu yılın kazananı Mevlüt Çavuşoğlu ve Oğuz Şenol Yüce’den oluşan Armada Takımı oldu. Mevlüt Çavuşoğlu ve Oğuz Şenol Yüce ikilisi toplamda 154 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Türkiye finalinin şampiyonu Armada Takımı 19-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin Shanghai’da yapılacak WCGC Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek.

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Savaş Berktaş ve Ramazan İnce’nin temsil ettiği Sportspark Köln Takımı 151 puanla ikinci sırada yer alırken, Turgay Akbal ve Murat Şarsel’in oluşturduğu Akbal İç Mimarlık Takımı ise 138 puanla üçüncü sıraya yerleşti.