Reuters

Küresel otomotiv endüstrisi çip krizi ile boğuşurken, otonom araç geliştirme çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki Waymo, ABD'nin San Francisco kentindeki sürücüsüz araç testlerine yolcuları da dahil etmeye başladı.

Jaguar'ın elektrikli SUV modeli I-Pace ile yapılan testlerde, direksiyon başında acil durumlar içi bir operatör bulunuyor. Sürücüsüz araç ile yolculuk etmek isteyenler ise, Waymo'nun mobil uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti sunuluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Waymo'nun kıdemli ürün müdürü Sam Kansara, otonom araçların Waymo ve birçok rakibinin başlangıçta öngördüğünden daha yavaş yayıldığını kabul etti. Kansara, "Yapılması gereken çok şey var. Bu adım, yol haritamızı güçlendirmemiz için daha fazla bilgi almamıza yardımcı olacak" dedi.

Farklı geçmişlere ve işe gidip gelme ihtiyaçlarına sahip insanlardan geri bildirim isteyen şirket, geçtiğimiz Ekim ayında da ABD'nin Phoenix bölgesinde herkesin tamamen sürücüsüz Chrysler Pacifica minivanlarında yolculuk yapmasına izin vermeye başlamıştı.