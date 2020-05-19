Watford'un kaptanlığını da yapan 31 yaşındaki Deeney katıldığı bir Youtube programında, "Oğlum sadece 5 aylık ve nefes darlığı çekiyor. Eve geldiğimde onu tehlikeye atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Deeney, bu kararını kulübüne de bildirdiğini sözlerine ekledi.

Premier Lig'de kulüpler bu hafta itibarıyla küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamayı, oy birliğiyle kabul etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti.