Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildiğini ve yerine Chris Wilder'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle, eylül ayında teknik direktörlük görevine getirilen 54 yaşındaki Bilic ve teknik ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

İngiltere temsilcisini, sezon sonuna kadar 55 yaşındaki Chris Wilder çalıştıracak. İngiliz teknik direktör, son olarak geçen yıl Middlesbrough'da görev almıştı.

Watford, Bilic yönetiminde son 8 lig maçında tek galibiyet elde etti. İngiltere temsilcisi, ligde 51 puanla 9. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, Hırvatistan Milli Takımı'nın yanı sıra Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.