Watford ile Everton, Premier Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Watford maça Foster, Holebas, Kabasele, Dawson, Femenia, Cleverley, Doucoure, Deulofeu, Capue, Hughes, Grey 11'i ile başladı.

Arsenal ise karşılaşmaya Leno, Luiz, Papastathopoulos, Kolasinac, Niles, Xhaka, Ceballos, Mesut, Pepe, Guendouzi, Aubameyang 11'i ile çıktı.

Maça iyi başlayan ve ilk 45 dakikada rakibine üstünlük kuran Arsenal'de Pierre-Emerick Aubameyang önce 22 sonra 32. dakikada sahne aldı. Arsenal, Gabonlu yıldızının golleriyle ilk yarını 2-0 önde kapattı.

Mücadelede ikinci 45 dakika ise Arsenal adına tam anlamıyla kabus gibiydi. Yüksek bir tempoda geçen maçın ikinci devresinde Watford mücadeleye ortak oldu.

Önce 54. dakikada Cleverley farkı 1'e indirdi sonrasında ise 81. dakikada penaltı kazanan Watford, Pereyra'nın attığı golle durumu 2-2 yaptı.

2-0'dan geri dönen Watford, atakları ve bulduğu pozisyonlarla son ana kadar Arsenal'i zorlamaya devam etti. Konuk Arsenal, son anlarında ecel terleri döktüğü karşılaşmadan 2-2'lik sonuç ve 1 puanla ayrıldı.

Arsenal, bu sonuçla 5. hafta sonunda 8 puan topladı. Watford ise 2 puanla 20. sırada kaldı.