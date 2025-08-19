Watersports Championship’de kupalar sahiplerini buldu

IFCA Grand Slam Fin & Foil Slalom Dünya Şampiyonası’ndaysa ilk kez tüm yaş kategorileri, tek bir şampiyona çatısı altında aynı anda gerçekleşti. 17 ülkeden Alaçatı’ya gelen dünyanın en başarılı sporcuları, hem ülkemizi yakından tanıdılar hem de dünyanın 5’inci Avrupa’nın 3’üncü en iyi surf merkezi Alaçatı’nın tanıtımına katkıda bulundular.

