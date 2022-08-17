Washington Post yazdı: Putin'in Ukrayna'daki gizli planı ne?

Washington Post'ta daha önce bildirilmemiş ayrıntıları içeren yeni bir rapora göre, çok sayıda ABD'li Avrupalı ve NATO'dan yetkililer, geçen Ekim ayında ABD Başkanı Joe Biden'a Kremlin'in uydu görüntüleri, ele geçirilen iletişim ve insan kaynakları konusundaki niyetlerine ilişkin "olağanüstü ayrıntılar" iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley de dahil olmak üzere ülkenin en üst düzey istihbarat yetkilisinin, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e konumlandırmayla ilgili çok gizli istihbarat sağladığı bildirildi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rus birliklerinin, silahlarının ve stratejisinin önemli olduğunu söyledi. Yetkililer, Rusya'nın "askeri acil durum operasyonları ve yedek kuvvetler oluşturmak için finansmanında yaşanan olağandışı ve keskin artışlar" konusunda uyardı.