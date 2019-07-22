Washington Post: Trump, Türkiye'yi görüşmek için senatörleri Beyaz Saray'a çağırdı

22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Washingon Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'dan S-400 alması sonrası Türkiye'ye karşı olası yaptırımları görüşmek üzere tüm Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiğini yazdı. Habere göre, görüşme önümüzdeki hafta Salı günü Türkiye saati ile 23:00'te gerçekleşecek.
Gazete, Trump'ın senatörlere gönderdiği davet mektubunun kopyasına ulaştığını iddia ederken, mektubun senatörlere "Başkan Trump adına" dağıtıldığını ve görüşülecek konu kısmında ise "Türkiye yaptırımları" yazdığını aktardı.
S-400'lerin geçen Türkiye'ye teslimatının başlaması sonrasında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 savaş jeti programına katılımını askıya aldığını açıklamıştı.
Ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye olası yaptırımlarla ilgili iki farklı açıklama yaptı. Önce 'şu anda yaptırımlara bakmadığını' söyleyen Trump kısa bir süre sonra "Ne yapacağımızı göreceğiz. Bunları henüz duyurmadık" dedi.
https://www.youtube.com/watch?v=-sPM3gvt6i4
Bazı Cumhuriyetçi senatörler Türkiye'ye karşı 'etkili yaptırımlardan yana' tavır almış durumda. Bu kanadın başını çeken Florida Senatörü Rick Scott ve İndiana Senatörü Todd C. Young bu hafta içinde yayımladıkları bir açıklamayla Türkiye'nin S-400 almasını kınayıp, yaptırım için bir karar tasarısı sundular.
Tasarıda Türkiye'nin S-400 almasının 'ABD'nin ulusal güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği' savunuluyor.
Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda Türkiye'ye 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında belirlenen yaptırımların tamamen uygulanması' öngörülüyor.
Cumhuriyetçi senatörler ayrıca, Trump yönetimine 'Rusya'nın oluşturduğu tehdidin değerlendirilmesi ve Türkiye'nin daimi NATO üyeliğinin gözden geçirilmesi için NATO'ya toplantı talebinde bulunması' çağrısı yapıyor:
"Dünya çapında birçok seçime müdahale eden, Venezüela'da Maduro soykırımını destekleyen ve demokratik ülkelerin refah ve güvenliğini tehdit eden Rusya'nın Türkiye'ye müdahalesine müsaade edemeyiz"
Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının, ABD Kongresi'nin Ağustos 2017'de çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamına girdiği ifade ediliyordu.
Kongre'nin önceki açıklamalarında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiği belirtilmişti.
Bu madde, Rusya'nın istihbarat veya savunma sektörleri ile alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
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