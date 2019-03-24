24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Washington Post gazetesinde, "Trump’ın Golan Tepeleri kararı, Orta Doğu ve ötesinde ABD diplomasisine zarar verecektir" başlıklı başyazı yayımlandı.
Başyazıda, "Trump'ın perşembe günü ABD'nin, İsrail'in Golan'ı ilhakını tanıyacağını duyurması, Orta Doğu ve ötesinde ABD diplomasisine zarar vermesinin yanı sıra İsrail'e karşılıksız bir iyilik olarak addedilebilir." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın haberine göre ABD'nin bölgedeki siyasetinin yarım asırdır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 242 nolu kararına dayandığı belirtilen yazıda, "Trump'ın keyfi şekilde Golan'la ilgili Washington'un tutumunu değiştirmesinin gelecekte Suriye ile İsrail arasında yapılabilecek görüşmeleri imkansız hale getireceği" kaydedildi.
Başyazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Netanyahu hükümeti dahil İsrail hükümetleri 'Golan Tepeleri'ne karşılık barış anlaşması' anlayışını benimsiyorlardı. Şimdi gelecekte yapılacak bir barış anlaşması neyin üzerinde kurulacak? Trump'ın bu soruyu değerlendirmediğini düşünüyoruz. Aynı zamanda, örneğin Rusya'nın Kırım'ı ilhakı gibi ABD'nin, bazı ülkelerin askeri güçle alınmış toprakları ilhak etme girişimlerini engellemeye yönelik çabaları üzerindeki etkisini de düşünmemiştir. ABD'nin bu adımı Filistinlilere ait olan Batı Şeria'yı tek taraflı ilhak etme konusunda ajitasyon yapan İsrail partilerini cesaretlendirecek. Artık emsal teşkil ettiğine göre ABD'ye bunu da tanıması (Batı Şeria'nın işgali) konusunda baskı uygulanacak."
Başyazıda, Trump'ın Golan ile ilgili açıklamasının yolsuzluk suçlamaları ile gündemde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 9 Nisan'daki seçimde önemli bir destek olacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.
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