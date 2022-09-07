Amerikan Washington Post gazetesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde yapılan aramada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından el konan belgeler arasında, ismi verilmeyen bir yabancı devletin nükleer silahlar da dahil savunma kapasitesine ilişkin çok gizli bir dosya bulunduğu yolunda bir haber yayımladı.

Haberde alıntılanan konuyla ilgili kişiler, bu dosyanın hangi ülkenin nükleer kapasitesiyle ilgili olduğunu söylemedikleri gibi bu ülkenin ABD tarafından dost mu düşman mı kategorisinde görüldüğüne dair bir ipucu da vermiyorlar.

FBI sözcüsü, Washington Post gazetesinde çıkan haberle ilgili yorum yapmadı. Trump'ın sözcüleri ve avukatları da soruları henüz yanıtlamadı.

FBI ajanları, Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 8 Ağustos tarihinde yaptıkları aramada, mahkeme kayıtlarına göre 11 binden fazla resmi belge ve fotoğraf buldu.

'Sadece çok özel izni olan kişiler görebilir'

Washington Post'un haberine göre el konan belgelerden bazıları, ABD'nin sadece "en gizli" sınıfında olmayıp, sadece çok özel izni olan kişilerin görebileceği en gizli operasyonlarının ayrıntılarını içeriyor.

Habere göre bu belgeler o kadar gizli ve o kadar az kişinin erişimine açık ki, Biden yönetiminin en kıdemli ulusal güvenlik yetkililerinden bazılarının bile bunlara bakma izni yok.

ABD Adalet Bakanlığı, eski başkan Donald Trump hakkında Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılırken beraberinde devlete ait belgeleri de alıp Florida'daki evine götürdüğü suçlaması hakkında soruşturma yürütüyor.

Pazartesi günü bir federal yargıç Trump'ın, FBI tarafından evinde bulunup el konan belgelerin bağımsız bir hakem tarafından değerlendirilmesi talebini kabul etmişti. Bu kararın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen cezai soruşturmanın tamamlanmasını geciktirmesi bekleniyor.