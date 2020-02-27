27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazetenin bugünkü başyazısında İdlib’deki insani kriz ele alındı. Batılı hükümetlerin sonu gelecek gibi görünmeyen Suriye iç savaşından bıktığı aktarılan yazıda, kendi iç gündemlerindeki kutuplaşmalardan dolayı batının dikkatlerini Suriye’den çektiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre aralıktan bu yana İdlib’te 500 bini çocuk 900 bin mültecinin Beşar Esad rejimi ve Rus saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığındığı kaydedilen yazıda, mültecilerin sınır bölgesinde soğuk hava şartlarında sığınacak yer bulamadıkları da bildirildi.
Rusya ve Esad rejiminin muhaliflerin elindeki bölgeleri almak için sivillerin kaçmasını sağlayacak şekilde hava saldırıları düzenlediği belirtilen başyazıda, "Oradaki çaresiz insanların tek savunucusu son haftalarda bölgeye binlerce asker, tank ve top yığınağı yapan Türkiye’dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonuna kadar çekilmediği takdirde, Esad rejimine karşı saldırı başlatacağı tehdidinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Ankara'da Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin dün başladığı hatırlatılan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib kent merkezini de içine alan 20 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak istediği belirtildi.
Rusya’nın güvenli bölge teklifini kabul edebileceğine işaret edilen yazıda, "Esad rejiminin ise insan kaybı konusunda bedeli ne olursa olsun tüm İdlib’i almak istediği" değerlendirmesi yapıldı.
AA'nın aktardığına göre; gazetenin başyazısında, Rusya’nın Esad’i kontrol etme konusundaki sözünü tutmadığı vurgulanarak, "Bu yüzden ABD ve Avrupa ülkelerinin Putin’e saldırıları durdurması, ateşkesi sağlaması ve insani yardımın İdlib’e erişmesini sağlamak için acilen somut baskılar yapması gerekir." çağrısına da yer verildi.
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