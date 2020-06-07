Washington DC'de binlerce kişilik Floyd protestosu

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ABD'nin başkenti Washington DC'de, polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için Beyaz Saray ve Lincoln Anıtı önünde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı.

Floyd için Kuzey Carolina'da düzenlenen ikinci cenaze töreni ile eş zamanlı olarak Washington DC'de de binlerce kişi ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Washington DC'nin önemli yapılarından Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak, bu süre boyunca yere uzanarak sessiz kaldı. Protestocular, sloganlar atarak Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a yürüdü.

Protestocular, dün ismi "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir)" olarak değiştirilen ve üzerine de dev "Black Lives Matter" yazısı yazılan Beyaz Saray karşısındaki 16. sokakta toplanarak sloganlar attı.

Beyaz Saray önündeki protestocular arasında doktorlar ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanlarının olması dikkati çekti.

- Washington DC Belediye Başkanı Bowser da gösterilere katıldı

Washington DC'nin siyahi Belediye Başkanı Muriel Bowser da protestolara katılarak göstericilere destek verdi.

Kente şehir dışından gelen Ulusal Muhafız Birliklerine bir kez daha tepki gösteren Bowser, "Washington DC'de olanları hepimiz izlemeliyiz, çünkü federal hükümetin bize yapılanları başka Amerikanlara yapmasını istemiyoruz." dedi.

- Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.