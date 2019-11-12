İsrailli Debka sitesi, Washington yönetiminin Rusya'nın Suriye'deki artan askeri gücüne karşı harekete geçtiğini duyurdu.

Debka'nın Rus askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Hava Kuvvetleri, Yeni Nesil Müşterek Taarruz Uçağı F-35'lerin önemli bölümünü İsrail'e konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Habere göre F-35'ler için 252 bin metrekarelik bir alana hangarlar inşa edildiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı döneminde Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekme kararı alsa da, birkaç gün sonra bölgedeki petrol kaynaklarını 'Rusya ve Suriye rejiminden' korumak için yeniden askeri güç gönderme kararı almıştı.

Moskova yönetimi, son birkaç yılda Şam rejimine destek adı altında Suriye'ye önemli miktarda askeri yığınak yapmıştı.