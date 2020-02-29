29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından Washington'da ABD Dışişleri ile Pentagon arasında Patriot anlaşmazlığı yaşandığı iddia edildi.
Politico'nun konuya hakim 4 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı adına görev yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Savunma Bakanlığı'na Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin gönderilmesi için baskı yapıyor.
Pentagon yetkililerinin ise böyle bir hamleyi 'pervasız' olarak niteledikleri ve küresel sonuçlarından endişe ettikleri iddia ediliyor. Konuyla ilgili bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi Politico'ya, Pentagon'un böyle bir hamlenin kötü örnek oluşturabileceğini ve Ruslar ile rejimin sahadaki hesaplarını da değiştiremeyebileceğini düşündüğünü söyledi.
Türkiye daha önce ABD'den güney sınırı boyunca iki Patriot bataryasının kurulmasını ve bölgede uçuşa yasak bölge oluşturulmasını talep etmişti.
Pentagon yetkililerin 'küresel sonuçlar'dan çekindikleri için direndikleri iddia edilen Patriot talebi, Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın tarihinde de sıklıkla yer tutmuştu.
Ankara daha önce ABD'den Patriot satın almak için masaya oturmuş ancak taraflar hem maliyet hem de teknoloji transferi gibi konularda anlaşmaya varamamıştı. Türkiye daha sonra yönünü Moskova'ya çevirerek Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın almıştı.
Konuyla ilgili Politico'nun ulaştığı ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi yorum yapmayı reddetti. Jeffrey'nin sözcüsü ise Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, ABD'nin Türkiye'ye yardım için seçeneklerini gözden geçirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türk askerlerine yönelik saldırıyla ilgili olarak bir kınama mesajı yayınlamış ve "ABD, Türkiye'ye bilgi ve ekipman paylaşımı şeklinde acil yardım sağlanması için çalışıyor" ifadelerini kullanmış ancak herhangi bir askeri hamleyi ihtimal dışında bırakmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!