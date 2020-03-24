Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Washington Valisi Jay Inslee, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Bu tasavvur edemediğimiz ölçekte bir insanlık trajedisi. Bu savaşı kazanmak için çaba sarf etme zamanı." ifadesini kullandı.
Inslee'nin talimatıyla eyalette 6 Nisan'a kadar zorunlu olmadıkça 7 milyondan fazla kişi evlerinden çıkmayacak, market, eczane, banka ve benzin istasyonları haricindeki iş yerleri kapatılacak.
Eyalette ayrıca düğün ve cenaze gibi tüm kamusal ve sosyal toplantıların yasaklandığı belirtildi.
Washington'da 110 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 200 kişide virüse rastlandı.
- Porto Riko'dan 787 milyon dolar mali yardım paketi
ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız olan özerk bölge Karayip adası Porto Riko, Kovid-19 salgınının adadaki ekonomik etkisini hafifletmek için 787 milyon dolarlık mali yardım paketi açıkladı.
Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, yardım paketinin, ev, araç, bireysel ve ticari krediler için 90 günlük moratoryum, hemşire, polis ile diğer acil durum ve sağlık çalışanları için 2 bin ile 4 bin dolar arasında değişen ikramiyeleri kapsadığını söyledi.
Vazquez, hükümetin, 15 Mart'ta başlayan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı esnasında uzaktan eğitimi geliştirmeye 250 milyon dolar harcayacağı, 134 binden fazla kamu çalışanına acil durumlarda ödeme yapacağı, federal yardım almaya hak kazanamayan, 50 veya daha az çalışanı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler için 1500 dolarlık ödenek ayıracağını kaydetti.
Porto Riko'da yaklaşık 170 bin serbest çalışana da 500 dolarlık yardım yapılacağını bildiren Vazquez, "Bu savaşı kazanacağız." dedi.
Adada, Kovid-19 görülen kişi sayısı 31, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak duyurulmuştu.
,Zehra Ulucak
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