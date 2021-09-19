ABD'de Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi

"6 Ocak İçin Adalet" başlığıyla düzenlenen eyleme farklı eyaletlerden çok sayıda kişi katılırken, Kongrenin etrafında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
6 Ocak olaylarından sonra birçok kişinin haksız yere tutuklandığını belirten göstericiler, "Guantanamo katilleri, Amerikalı protestocuları serbest bırakın", "Çoğunluğu barışçıl Amerikalıları bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Kongre olayları sırasında polis tarafından açılan ateşle öldürülen ABD Hava Kuvvetleri rezerv askeri Ashley Babbit anılırken, "Babbit için adalet" sloganları atıldı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhine slogan atan göstericiler, 6 Ocak olayları dolayısıyla tutuklanmış olanların kötü muameleye maruz kaldığını ve hapishane koşullarının oldukça kötü olduğunu ileri sürdü.
Gösterinin organizatörü ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının üyelerinden Matt Braynard, protestoculardan polise saygılı davranmalarını istedi.
Braynard, "Bugün şiddet istemiyoruz. Bugünkü eylem o gün (6 Ocak) burada olan ve şiddetle suçlanmayan, polise saldırmakla suçlanmayan, etrafa saldırmayan çok sayıda insanla ve onların maruz kaldığı muamele ile ilgili." dedi.
Tutuklanan birçok kişinin kötü muameleye maruz kaldığını ifade eden Braynard, "Bu eylem kanun önünde eşit muamele içindir." diye konuştu.
Eylemde tüm konuşmacıların 6 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarını kınaması dikkati çekti.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gösterinin sonlarına doğru 20'li yaşlarda bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kişinin gözaltına alınma nedeni üzerinde bıçak bulunması.
Gösteri olaysız sona ererken, aynı alanın yakınlarında "Siyahların Hayatı Önemli" hareketine bağlı bir grup da karşı eylem düzenledi.
6 Ocak'ta yüzlerce kişinin Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olayların bir daha yaşanmaması için Kongre çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Kongrenin çevresine dünden itibaren barikatlar kurulurken, Kongre Polis Müdürlüğünün talebi üzerine bölgeye Ulusal Muhafızlar da sevk edildi.
Göstericiler, Kongre binasına yaklaştırılmazken, Kongreye çıkan birçok yol da trafiğe kapatıldı.
6 OCAK'TA NE OLMUŞTU
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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