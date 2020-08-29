Washington'da 'Dizlerinizi Boynumuzdan Çekin' sloganlı ırkçılık karşıtı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı yürüyüşe katılırken, gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un kız kardeşi protestoculara seslenip "George'un mirası siz olun" dedi.
Bridgett Floyd, "Ağabeyimin sesi bugün duyulamıyor. Bizim o ses olmamız lazım. Bizim değişim olmamız lazım" diye konuştu.
ABD'de ırkçı ayrımcılığın yasaklanması konusunda önemli adımlardan biri olarak kabul edilen Medeni Haklar Yasası'nı anmak için düzenlenen etkinliğe, Floyd'un ailesinin yanı sıra polis tarafından öldürülen çok sayıda siyah Amerikalının da ailesi katıldı.
Konuşmacılar ırksal adalet talebinde bulunup halka oy kullanmaları çağrısı yaptı.
Yürüyüşe verilen ad, polisin gözaltına alırken dizlerini George Floyd'un boynuna bastırması ve Floyd'un da nefes alamadığını söylediği olaya atıf yapıyor: 'Bağlılık Yürüyüşü: Dizlerinizi Boynumuzdan Çekin'.
Farklı kuşak eylemcilerin bir araya geldiği yürüyüşte polis güçlerinde reforma gidilmesi çağrısı ve Kasım ayındaki seçimlerde sandığa gidilmesi çağrısı yapıldı.
Yürüyüş medeni haklar liderlerinden din adamı Al Sharpton ve Martin Luther King Jr'ın büyük oğlu Martin Luther King III tarafından düzenlendi.
Polis tarafından öldürülen ve vurulan siyah Amerikalıların aileleri, Martin Luther King Jr'ın 1963 yılında efsaneleşen "Bir Hayalim Var" konuşmasını yaptığı bölgede katılımcılara seslendi.
Washington'da 1963 yılında düzenlenen yürüyüş ABD tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Yürüyüş, ayrımcılığı yasaklayan Medeni Haklar Yasası'nın kabulünde büyük rol oynamıştı.
Lincoln Anıtı'ndan Washington heykeline uzanan yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş rotasına yaklaşık 250.000 kişi katılmış, ABD tarihinin en büyük siyasi gösterisi olmuştu.
Medeni Haklar Yürüşünü'nün 57'inci yılına denk gelen Cuma günü düzenlenen gösterilerde Kongre üyesi Ayanna Pressley de konuştu.
Pressley, geçmişte siyah Amerikalı aktivistlerin yaptıkları eylemleri övüp "Onların özverileri, kararlılıkları tarihi şekillendirdi bizi bugüne getirdi. Bizler hareketin manifestosuyuz. Bizler toplumsal, siyasi ve kültürel ilerlemenin sembolüyüz" dedi.
Konuşmacılar arasında yer alan genç bir aktivist siyah toplumların bir vebası haline geldiğini söylediği silah şiddetine son verilmesi çağrısı yaptı. Sendikalar, LGBTİ hakları örgütleri, Latin Amerikalılar eylemci gruplar da Siyahların Hayatları Değerlidir hareketine desteklerini dile getirdi.
Yürüyüşe Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris de görüntülü olarak seslendi.
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