25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 3 maçla devam edildi. Sezon başında yaptığı önemli transferlerle şampiyonluğun iddialı adayları arasına giren Los Angeles Clipppers, Golden State Warriors'ın yeni salonu Chase Center'ın açılış maçında rakibini 141-122'lik skorla geçti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı.
Mücadelede baştan sona kadar üstün bir oyun sergileyen Clippers'ta Lou Williams 22 sayı ve 8 asist, Kawhi Leonard 21 sayı ve 9 asist, Patrick Patterson 20, Montrezl Harrell 18 sayı, Ivica Zubac 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Başantrenör Steve Kerr döneminde potasında en fazla sayı gördüğü maçı yaşayan Warriors'ta Stephen Curry'nin 23 sayı, D'Angelo Russell'ın 20 sayı ve 8 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı.
BUCKS'I GALİBİYETE GİANNİS VE ERSAN TAŞIDI
Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks ise sezona önemli transferler yaparak başlayan Houston Rockets'ı deplasmanda 117-111 mağlup etti.
Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin 15. "triple double"ını yaptı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise sonradan oyuna girerek 20 dakika süre aldığı karşılaşmada 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
Rockets'ta ise Russell Westbrook 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 asist, James Harden 19 sayı, 14 asist ve 7 ribaunt, PJ Tucker 17 sayı, Clint Capela 13 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.
HAWKS, YOUNG'LA KAZANDI
Sezonun ilk maçında Atlanta Hawks, genç oyuncusu Trae Young'un üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Detroit Pistons'ı 117-100 mağlup etti.
Hawks'ta Young 38 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynarken, John Collins 18 sayı ve 10 ribaunt, kenardan gelen Jabari Parker 18 sayı, çaylak DeAndre Hunter ise 14 sayı kaydetti.
Pistons'ta ise Derrick Rose 27 sayı, Andre Drummond 21 sayı ve 12 ribaunt, Luke Kennard 13 sayıyla mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
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