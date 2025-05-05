Warren Buffett, Berkshire CEO'luğu görevinden ayrılıyor
Warren Buffett, 60 yılın ardından Berkshire Hathaway CEO'luğu görevinden ayrılacağını açıkladı
Warren Buffett, yıl sonunda Berkshire Hathaway'in CEO'luğundan ayrılıp, görevi kendi seçtiği halefi Greg Abel'e devretme planlarını açıkladı.
94 yaşındaki yatırımcı, ülkenin en büyüklerinden biri haline getirdiği şirketin yıllık toplantısını, Berkshire yönetim kuruluna Abel'in 2026'da CEO görevine başlamasını önereceğini duyurarak kapattı.
Buffett, "Zaman geldi; Greg'in yıl sonunda şirketin CEO'su olması gerekiyor" dedi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.