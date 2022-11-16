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Wanda Nara son noktayı koydu! Galatasaray'ın golcüsünü yıkan açıklama

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın açıklamalarına göre bir ayrılıp bir barışan ikili, net bir karara vardı. Wanda, sosyal medya hesabından ayrılık haberini yayınlayan sayfanın gönderisini yayınladı.

Giriş: 16.11.2022 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Wanda Nara ve Icardi cephesinde yeni gelişme! Çiftin gelen son dakika bilgilerine göre resmen boşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

  • Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray - Ofspor maçını beraber izleyen Wanda Nara ve Icardi ikilisin ayrılığı magazin basının en çok konuşulan olayları arasına girdi. Çiftin boşandığını İtalyan dergisi duyurdu. Wanda ise derginin paylaşımını kendi hesabında yayınladı.

  • Wanda Nara'nın haberini yayınlayan Vanity Fair Italia, şu ifadeleri kullandı: Anın en çok konuşulan boşanmalarından biri hakkındaki tüm gerçek.

    «Mauro, ailenin dikkatini çekmem fikrinden hoşlanmıyor. İşe geri dönme isteğimi ifade etmiştim ve o bundan hoşlanmadı. Günde iki saat antrenman yapıyor, geri kalan zamanını evde geçiriyor. Çocuklar konusunda bana yardım edebilir, değil mi? Ama çok az eşin çalıştığı ve kariyer sahibi kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasında yaşıyor."

  • Icardi'den ise konuyla alakalı bir açıklama gelmedi.

  • Uzun süredir bir ayrılıp bir barışan çiftin resmi boşanma evraklarını imzaladıkları ve evliliklerini sonlandırdıkları ortaya çıktı.

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