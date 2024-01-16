Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: Bekârken dört telefonla gezerdi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü futbolcunun geçmişteki özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu
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Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, sakatlık sürecini ülkesi Arjantin'de geçiyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına röportaj verdi.
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Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu" dedi.
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Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı" ifadelerini kullandı.
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Bir tekne gezisi sırasında Mauro Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da itiraf eden Wanda Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini de sözlerine ekledi.
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Wanda Nara; "Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla.... Ampul patlasa; "Senin için değiştireceğim'"diyor. Bunları severek yapıyor" dedi.