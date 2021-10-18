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Wanda Nara-Mauro Icardi çiftinin evliliğinde yasak aşk iddiası - Magazin haberleri

Wanda Nara-Mauro Icardi çiftinin evliliğinde yasak aşk iddiası

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliğinde yaşak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Nara, yakın arkadaşı Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada eşinden ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyledi

18.10.2021 - 15:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mauro Icardi 2014 yılında nikah masasına oturduğu Wanda Nara ile ayrılığın eşiğinde. Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Arjantinli futbolcuya adeta ateş püskürdü.

  • Yakın arkadaşı Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada eşinden ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Bir o... için aileni mahvettin!" ifadelerini kullandı.

  • TAKİPTEN ÇIKTI

    Ünlü futbolcu, Instagram heabından eşini takip etmeye devam ediyor fakat Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıkardı.

  • MAURO ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

    Eşinin paylaşımının ardından Icardi de sessizliğini bozdu. Instagram hesabından Wanda Nara ile olan fotoğrafını yayınlayan futbolcu, gönderisine eşini de etiketleyerek, "Mutlu günler" ifadelerini kullandı.

  • "ELİMİ YÜZÜKSÜZ DAHA ÇOK SEVİYORUM"

    Mauro Icardi'nin bu hamlesine Wanda Nara'dan jet yanıt geldi. Elinin fotoğrafını paylaşan Nara, "Elimi yüzüksüz daha çok seviyorum." dedi.

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