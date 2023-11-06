Wanda Nara davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Son olarak lösemi olduğunu açıklayan Wanda Nara, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Televizyonu açtığımda ne yaşadığımı bilmeden herkesin benim hakkımda konuştuğunu görmek beni korkuttu. Daha sonra durumu açıkladığımda çocuklarım üzüldü. Dancing with the Stars'dan teklif aldığımda doktorların tavsiyesi üzerine tedaviyi takip etmeye devam ettim."