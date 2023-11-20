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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak poz! Ünlü isme yorum yağdı!

        Wanda Nara'dan Icardi'yi kıskandıracak poz! Ünlü isme yorum yağdı!

        İki sezondur Galatasaray'da forma terleten gözde futbolcunun hayat arkadaşı Wanda Nara, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü ismin son görüntülerine yorum yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:21
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        • 1

          Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Ünlü sunucunun pozlarına "Icardi kıskanacak" yorumları geldi.

        • 2

          Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da iddialı pozlarıyla magazinin konuştuğu isimler arasına girdi.

        • 3

          Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Mauro Icardi'⁬den tekrar evlilik teklifi alan Wanda Nara, son pozlarıyla ağızları açık bıraktı. Ünlü isme binlerce yorum geldi.

        • 4

          Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından: "Abi sen mi ayrılırsın ben mi?","Yenge atma şöyle şeyler Icardi abime ayıp oluyor", "Icardi abime saygıdan bakmıyorum" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Wanda Nara'nın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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