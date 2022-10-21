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Wanda Nara'dan Icardi'ye veto! Özür dilemek için otele giden Icardi'nin düştüğü durum dalga konusu oldu!

Icardi ve Wanda Nara arasındaki sular durulmuyor. En son Wanda Nara ilişkilerini sonlandırmış ve Arjantin'e geri dönmüştü. Icardi ise Nara'nın peşinden gitti. Bakın neler oldu...

Giriş: 21.10.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çalkantılı aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara ve Icardi hakkında gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın. Son olarak Icardi'yi terk ederek Arjantin'e giden Wanda Nara'nın peşinden ünlü futbolcu da gitti. 

  • AYRILIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

    Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından ayrılık konusuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

  • Wanda Nara ile ilgili ise Arjantin basını tarafından Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı belirtildi. Nara ile L-Gante, rapçinin son kilibinde birlikte oynadı. İkili arasındaki özel görüntüler basına sızdı.

  • Wanda Nara ise L-Gante ile ilişkisi olduğuna dair çıkan açıklamalara bir açıklama yapmadı. O sırada Icardi Wanda Nara'nın peşinden Arjantin'e gitti ve olanlar oldu!

  • Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. 

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