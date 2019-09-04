Walmart'tan silah satışlarını durdurma kararı

04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'deki en büyük perakende mağaza zinciri Walmart, saldırı tarzı silah ve mühimmat satışlarını durduracağını açıkladı.
Walmart'tan yapılan açıklamada, mevcut envanterin elden çıkarılmasının ardından mağazalarında saldırı tarzı silah ve mühimmat satışlarının sonlandırılacağı belirtildi.
Müşterilerinden ülke genelindeki 4 bin 700 mağaza içinde açıktan silah taşımamalarının isteneceği ifade edilen açıklamada, Kongreye de silah güvenliği önlemleri konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.
Ülke genelindeki silah satışlarının yüzde 2'sini, mühimmat satışlarının ise yüzde 20'sini gerçekleştiren Walmart'ın, av amaçlı silah ve mühimmat satmaya devam edeceği aktarıldı.
Walmart'ın silah satış politikasındaki bu değişiklikten sonra pazar payının yüzde 20'den yüzde 6-9'a düşmesinin beklendiği aktarıldı.
Walmart Üst Yönetici Doug McMillion, şirketin bu kararında geçen ay Teksas'taki El Paso ve Ohio'daki Dayton'da gerçekleşen silahlı saldırıların etkili olduğunu kaydederek, "Mevcut statükonun kabul edilemez olduğu bizim için açıktır." ifadesini kullandı.
EL PASO VE DAYTON SALDIRILARI
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 4 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.
Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemler sonucu, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.
Saldırıların ardından Walmart, mağazalarında silah satışını durdurması konusunda büyük bir baskıyla karşılaşırken, ülkedeki "esnek" silah yasaları da tekrar tartışmaya açılmış, silah satışlarına daha sıkı denetim getirilmesi talep edilmişti.
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