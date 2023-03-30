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Wall Street Journal muhabiri Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FGS) tarafından yapılan açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Amerika versiyonu için çalışan muhabir Evan Gershkovich'in Yekaterinburg'ta casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Giriş: 30.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gershkovich'in Rusya'nın "askeri endüstri komplekslerinden birine dair devlet sırrı olarak kabul edilen bilgileri topladığını" iddia etti.

31 yaşıdaki ABD vatandaşı Gershkovich hakkında, Rusya Ceza Kanunu'nun "casuslukla" ilgili 276. maddesi uyarınca ceza davası açıldı. Davada suçlu bulunması 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

WSJ yetkilileri ise muhabirinin güvenliğine dair endişelerini dile getiriyor.

Gershkovich'in dün başkent Moskova'dan Yekaterinburg'a gittiği ve daha sonra kendisiyle temasın kesildiği bildiriliyor.

Rus gazeteci Dmitry Kolezev, Gershkovich'in Yekaterinburg'a savaşa karşı tavrı görmek ve özel güvenlik şirketi Wagner'in bölgede paralı asker toplamasıyla ilgili bir haber üzerinde çalışmak için gittiğini yazdı.

Kremlin ise Kolezev'i "yabancı ajan" olarak kabul ediyor.

Gershkovich daha önce Fransız haber ajansı AFP ile Moscow Times ve New York Times gazetrelerinde çalışmış ve 6 yıl Rusya'da görev yapmıştı.

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