Wall Street Journal: Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı, ABD yaptırımları kaldırdı

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bugünkü başyazısında, Suriye'de "harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. WSJ, "Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarını kastediyorsa" dedi.
WSJ başyazısında, "Trump'ın Twitter hesabından yapığı açıklamada, 'büyük başarı' olarak lanse ettiği şey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'deki işgalini yaklaşık 20 mil (32 kilometre) derinlikte durdurmayi kabul etmesinden" ibaret. Bu en azından bir süre Kürletin yaşamlarını kurtaracak" diyor ve ekliyor:
"Eskiden ABD'nin yardımıyla kontrol edilen topraklardan çekilme pahasına."
WSJ'ye göre, Türk ve Rus güçlerinin, sınırda ve büyük oranda Suriye'nin kuzeyinde devriye gezecek olmaları, Rusların bölgede güç dengesini kontrol edecekleri anlamına geliyor. ABD'nin terk ettiği, önlerinde iyi seçenek olmayan Kürtler de hayatta kalmak için Ruslarla ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la anlaşmalar yapıyor.
WSJ, "Trump 'güvenli bölge'yle övünüyor. Kastettiği Sayın Esad, Türkiye, Rusya ve İran için güvenli bir bölge olmalı" diyor.
Gazetedeki başyazı şöyle noktalanıyor:
"Sayın Trump, yaptırımları kaldırarak anlaşılmaz bir şekilde Sayın Erdoğan'a yönelik müsamahalı tavrını sürdürüyor. Amerikalı Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakmak dışında, ki kendisi haksız bir şekilde tutuklanmıştı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Sayın Trump ya da Amerikan çıkarları için ne yaptığından emin değiliz. Sayın Trump, ABD'nin tüm uyarılarına ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak yerine getirmesi gereken yükümlülüklere karşın, Rusya'dan S-400 füzeleri alan Sayın Erdoğan'a yaptırım uygulamayı, onu cezalandırmayı reddetti...
"ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta kabul edilen ve Sayın Trump'ın Suriye'den hızla çekilme kararını kınayan yasa tasarısı, Senato'dan da geçmelidir. Bir diğer seçenek de yönetime, S-400'leri konuşlandırdığında ve ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğinde Türkiye'ye yaptırım uygulaması talimatı vermektir. Sayın Trump böylesi bir tasarıyı veto edebilir. Ancak dünya o zaman Başkan'ın geri çekilme arzusunun ABD'nin arzusu olmadığını bilmiş olacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!