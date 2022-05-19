Wall Street düşüşle açıldı

Çarşamba günü son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan ABD borsaları yeni güne de düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 227 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.72 azalışla 31.262,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0.63 azalarak 3.899,00 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.47 kayıpla 11.364.40 puana indi.