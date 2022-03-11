Wall Street devleri Rusya'dan çıkıyor

AA / HABERTURK.COM

Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rusya'dan ayrılanlar arasında Wall Street'in devleri de katıldı. ABD'li finans devleri Goldman Sachs ve JPMorgan Rusya pazarından çıkma kararı aldıklarını açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak bankanın Rusya'daki işini sonlandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, piyasada önceden var olan yükümlülükleri yönetme veya kapatma konusunda bankanın dünya genelindeki müşterilerini desteklemeye odaklandığı kaydedildi.

Böylece Goldman Sachs, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyuran ilk büyük Wall Street bankası oldu.

Goldman Sachs'ın ardından ise JPMorgan da Rusya'daki faaliyetlerini aktif şekilde kapatmakta olduğunu ve bu ülkede herhangi bir yeni iş ilişkisi içine girmediğini belirtti.

GEÇEN YIL İKİNCİ SIRADAYDI

JPMorgan geçen yıl Rusya'dan elde edilen yatırım bankacılığı ücretleri sıralamasında ikinci sırada yer almıştı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Söz konusu yaptırımlardan dolayı Batılı finans kuruluşları için Rusya'da faaliyet göstermek giderek daha zor hale gelmişti.