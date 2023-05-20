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Haberler Dünya Wagner’in kurucusu Prigojin’den kritik Bahmut açıklaması

Wagner’in kurucusu Prigojin: Bahmut’u tümüyle ele geçirdik

Rus Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut’u tümüyle ele geçirdiklerini bildirdi.

Giriş: 20.05.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
Wagner’in kurucusu Prigojin’den kritik Bahmut açıklaması
AA

Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde Bahmut’u tümüyle ele geçirdiklerini belirtti.

Wagner’in 25 Mayıs’a kadar şehirde kalmaya devam edeceğine işaret eden Prigojin, söz konusu tarihin ardından Bahmut’un kontrolünü Rus ordusuna bırakacağını kaydetti.

Prigojin, “Tüm şehri aldık. Her evi aldık, böylece bir parça koparabilmek için kimse bize tekrar yaklaşamaz.” ifadelerini kullandı.

Bahmut’un ele geçirilmesine yönelik operasyonun 8 Ekim 2022’den bu yana sürdüğünü anlatan Prigojin, Ukrayna ordusunun yanı sıra “bürokrasiyle” de savaşmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Prigojin, verdiği destekten ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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