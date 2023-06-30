Wagner: Uydu görüntüleri Belarus’taki askeri üste hareketliliği ortaya koydu

Wagner güçlerinin Belarus’a çekildiği iddia edilirken uydu görüntüleri, ülkedeki kullanılmayan bir askeri üste hareketliliği ortaya koymuş gibi görünüyor.

İlk olarak Radio Free Europe tarafından haberleştirilen ve BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify tarafından da elde edilen 27 Haziran tarihli bir görüntü, üste çadır veya benzeri yapıların kurulduğunu gösteriyor.

19 Haziran'da çekilen daha önceki bir görüntü, askeri yerleşke içindeki alanın büyük ölçüde boş olduğunu gösteriyordu.

BBC

Paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu, geçen hafta sonu isyan çıkarıncaya kadar Ukrayna'da Rusya için savaşıyordu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla bir anlaşmaya varıldıktan sonra Moskova'ya doğru ilerleyişini durdurdu.

Başarısız isyanın ardından Rus yetkililer, Wagner'in silahsızlandırılacağını ancak üyelerinin kovuşturmaya tabi tutulmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Rus ordusuna katılmak, evlerine dönmek ya da Belarus’a gitmek.

Uydu görüntülerindeki üs, Asipovichy kasabasından yaklaşık 21 kilometre, başkent Minsk'ten ise yaklaşık 103 kilometre uzaklıkta.

Bölge Rus medyasında, Wagner savaşçılarını barındırabilecek bir yer olarak haberleştirilmişti.

Lukaşenko, Wagner'in paralı askerlerini Prigojin'in sürgüne gittiğine inanılan ülkesinde barındırmayı teklif etmişti.

Belarus lideri de terk edilmiş bir askeri üsten bahsetmiş ancak yerini açıklamamıştı.

Lukaşenko, "Çit var, her şey mevcut, çadırlarınızı kurun" demişti.

O zamandan beri, bunun 2018'e kadar Belarus'un 465. Füze Tugayı'na ev sahipliği yapan Asipovichy yakınlarındaki bir alan olduğu iddia edilmişti.

27 Haziran'da çekilen görüntü düşük çözünürlüklü, bu yüzden orada tam olarak neyin inşa edildiğini söylemek zor ancak Haziran ortasından bu yana alanda faaliyet yürütüldüğü açık.

Bölgede, diğer askeri üslerde görülen çadırlarla uyumlu görünen birkaç sıra dikdörtgen yapı görülüyor.

Bu yapıları kimin inşa ettiği belli değil.

Ukraynalı askeri uzman Oleg Zhdanov, Radio Free Europe'a, Wagner birliklerinin isyanın üzerinden bu kadar kısa bir süre geçtikten sonra bir kamp kurmaya başlamasının "gerçekçi olmadığını" söyledi.

Ancak Londra'daki King's College Üniversitesi Savaş Çalışmaları Bölümü'nde Rus ordusu üzerine uzmanlaşmış bir araştırmacı olan Marina Miron, bunun mümkün olduğu görüşünde:

"[Wagner] her şeyin yavaş olduğu bir ordu gibi değil... Bir gün içinde Moskova’ya giden yolun yarısını geçmeyi başardılarsa, Belarus’ta da kamplar inşa etmeye başlamış olabileceklerini düşünmek mantıklı."

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