Wagner askerlerini taşıyan uçak Mali’de pistten çıktı

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Mali'de, Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı Ilyushin IL-76 askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı.

Mali ve Wagner askerlerini taşıyan uçakta çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor.

Olay anına ilişkin görüntüler dün yayınlandı. Videoda, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramayıp setten düşerken görülüyor.

Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu belirtildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mali’de bulunan Gao havaalanı Malili askerler, Wagner paralı askerleri ve BM istikrar misyonu askeri personeli tarafından kullanılıyor. Uçağın daha önce Wagner Grubu'na ait olduğu ve kazadan yaklaşık bir hafta önce Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği biliniyor.

* Haberin görseli İHA'nın videosundan servis edilmiştir.