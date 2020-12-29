Genel

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),2019 yılında Manisa'da kurduğu şirketi de tasfiye etme kararı aldı. Türkiye yatırımından bir süre önce vazgeçen Alman markanın tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

Bloomberght'nin haberine göre, şirket daha önce pandemi koşullarıyla aralarında Manisa yatırımının da olduğu yatırımlarını askıya almış, sonrasında Slovakya'da 500 milyon euroluk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti

Alman otomotiv üreticisinin Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken, tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı. Manisa'da tasfiye sürecine giren şirketin sermayesi 943.5 milyon TL olarak açıklanmıştı.

SLOVAKYA'YI SEÇTİ

Almanya'daki fabrikalarını elektrikli modellerine ayırması nedeniyle içten yanmalı modellerini üreteceği yeni bir fabrikaya ihtiyaç duyan VW, uzun süren araştırmaların ardından yatırım için Manisa'da karar kılmıştı. Bu doğrultuda, 2019'da Manisa'da şirket kuran VW'nin, Passat ve Suberb modelleri ile birlikte, Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini de bu fabrikada üretebileceği belirtilmişti.

Alman üreticinin, söz konusu fabrikada 4 bin kişi istihdam ederek, yılda 300 bin adet araç üretmesi bekleniyordu. Fakat, Volkswagen, toplam yatırım bedeli 1.4 milyar euroyu bulması beklenen Türkiye yatırımını 1 yıl içinde tam 4 kez ertelemiş, son olarak da yatırım için Slovakya'yı seçtiğini Kasım ayında bildirmişti.

O dönem, VW'nin Türkiye kararından vazgeçmesi ile ilgili Habertürk'e özel açıklamalar yapan VW'nin Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, VW'nin aldığı kararın sadece Türkiye ilgili olmadığını belirterek, "VW tüm dünyada henüz inşaatı başlamamış fabrika yatırımlarını askıya aldı. Şuan dünya otomotiv sektörü yüzde 30 kapasite ile çalışan bir konuma geldi. Hal böyleyken, kimse gidip ek kapasite yaratmak istemez, zaten mevcut kapasiteler bile kullanılamıyor. Dolayısıyla, bu karar Türkiye özelinde değil, tamamen ticari bir karardır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye yerine Slovakya'yı seçtiğini açıklayan VW, ülkede faaliyetlerine devam eden Bratislava fabrikasının üretim kapasitesini artıracak. Toplam tutarı 1 milyar euroyu bulması beklenen yatırım ile, VW Passat ve grup markalarından Skoda'nın Passat ile aynı platformu paylaşan Superb modelinin üretimi Slovakya'ya kaydırılacak.